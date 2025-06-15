Путин рассказал, почему у него хорошее зрение
Путин поделился, что смог избежать ношения очков
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Президент РФ Владимир Путин рассказал, что отказался носить очки и сохранил хорошее зрение.
«У меня все время была „единица“. Лет 5 или 6 назад пришел проверяться, и мне говорят: это 0,9 стало, 0,8. Вот можно было бы очки такие», — сказал Путин в разговоре с офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко, фрагмент которого опубликовал журналист «России 1» Павел Зарубин.
Президент добавил, что ему дали очки, он их первый раз надел, и сразу голова закружилась.
«Думаю, если я сейчас их не сниму, то буду ходить в них всю оставшуюся жизнь. <…> Я не знаю, так или нет, но действует», — уточнил глава государства.
По его словам, он до сих пор нормально читает без проблем.