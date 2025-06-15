Путин рассказал, почему у него хорошее зрение

«У меня все время была „единица“. Лет 5 или 6 назад пришел проверяться, и мне говорят: это 0,9 стало, 0,8. Вот можно было бы очки такие», — сказал Путин в разговоре с офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко, фрагмент которого опубликовал журналист «России 1» Павел Зарубин.

Президент добавил, что ему дали очки, он их первый раз надел, и сразу голова закружилась.

«Думаю, если я сейчас их не сниму, то буду ходить в них всю оставшуюся жизнь. <…> Я не знаю, так или нет, но действует», — уточнил глава государства.

По его словам, он до сих пор нормально читает без проблем.