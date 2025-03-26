Путин расширил афоризм Александра III о союзниках России

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству заявил, что музыка, литература и кинематограф относятся к союзникам страны. Так он дополнил известный афоризм императора Александра III, сообщает ТАСС .

Император говорил, что единственными союзниками России являются ее армия и флот. Секретарь правления Союза писателей России Николай Иванов заявил, что в перечне должен быть еще один пункт — Союз писателей. Путин продолжил список.

«У России (в союзниках — ред.) не только армия, флот и литература, но и кинематограф тоже, это наш союзник. Если посмотреть фильмы о войне, будет очевидно, что это так», — заявил российский лидер.

По его словам, к союзникам страны можно отнести и другие виды искусства, например, музыку. Путин вспомнил знаменитую симфонию советского композитора Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде.