Путин: программа «Время героев» оправдала себя и работает успешно

«Я говорил, как эта идея в голову пришла. Когда я виделся с молодыми студентами, смотрел на них, как они излагают свои мысли, какие цели они перед собой ставят, какие цели они определяют. Мне в голову и пришла эта мысль — таких ребят надо собирать и двигать их в перед помогать им. Таким не страшно судьбу страны передать. Готовить их, конечно, надо, и поэтому была запущена эта программа», — заявил глава государства во время прямой линии.

Путин отметил, что рад тому, что программа возымела успех в регионах.

Программа «Время героев» — это кадровая инициатива, запущенная в России для подготовки участников боевых действий на Украине к руководящим должностям в государственной службе. Она стартовала 1 марта 2024 года по инициативе президента Владимира Путина, который заявил о необходимости формирования «новой элиты» среди ветеранов.

