Путин призвал активно бороться с коррупцией

Президент России Владимир Путин заявил, что работники органов безопасности должны активно бороться с экономическими преступлениями и любыми проявлениями коррупции, сообщает РИА Новости .

Также он указал на необходимость повышать уровень защиты информационной инфраструктуры и ресурсов.

Путин также отметил, что нужно повышать уровень безопасности крупных общественно-политических и международных мероприятий.

О самых интересных заявлениях российского президента о внешних и внутренних проблемах, стоящих перед страной, читайте в материале РИАМО.