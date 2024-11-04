Путин примет у 28 послов иностранных государств верительные грамоты

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Кремль сообщил, что 5 ноября Путин примет у 28 послов верительные грамоты

Президент России Владимир Путин 5 ноября в Александровском зале Большого Кремлевского дворца примет 28 верительных грамот у вновь прибывших послов иностранных государств, сообщила пресс-служба Кремля .

Верительная грамота — это документ, который подтверждает полномочия дипломата представлять свою страну в России. Уже завтра, 5 ноября, Путин примет 28 таких документов.

Верительные грамоты российскому лидеру вручат в том числе посол Японии в РФ Акира Муто, посол Канады Сара Тейлор, представительница Израиля Симона Гальперин и посол Италии Чечилия Пиччони.

Среди стран, чьи послы 5 ноября вручат Путину верительные грамоты, числятся также Бельгия, Ирландия, Нидерланды, Кения, Киргизия и Азербайджан. Всего в списке 28 государств.