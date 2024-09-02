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Путин прибыл в Кызыл с рабочим визитом

Глава государства в Кызыле планирует провести открытый урок «Разговор о важном», посетить среднюю школу № 20 имени Героев Отечества и Кызыльское президентское кадетское училище.

Также Путин планирует встретиться с главой республики Владиславом Ховалыгом и обсудить вопросы по развитию Тувы.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» журналисту Павлу Зарубину про детали разговора главы РФ и американского коллеги Джо Байдена.