Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих с Рождеством и наступившим Новым годом, а также поблагодарил бойцов за службу Отечеству, сообщает РИА Новости .

Глава государства посетил рождественское богослужение в одном из храмов Подмосковья. Также на службе были военнослужащие со своими семьями.

«Я поздравляю вас с Рождеством Христовым, хочу поздравить вас и с наступившим Новым годом. Хочу пожелать, чтобы всегда удача и Ангел Хранитель были рядом с вами. Благодарю вас за службу Отечеству. С праздником», — отметил он после богослужения.

7 января православные россияне отмечают Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Праздник является одним из главных среди христианских. Он — государственный в примерно 100 странах мира.

В ночь с 6 на 7 января в православных храмах проводятся рождественские богослужения. Рядом с ними размещаются вертепы с фигурками Святого Семейства, ангелов, животных и трех волхвов.

