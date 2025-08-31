Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к горнякам по случаю Дня шахтера, особо подчеркнув историческую и экономическую роль этой профессии для страны,

В своем обращении глава государства напомнил о 90-летии мирового рекорда бригады Алексея Стаханова, добывшей в 1935 году за смену 102 тонны угля — в 15 раз превысив установленную норму.

«Шахтеры всегда работают на совесть. В нашей стране во все времена горняцкий труд пользовался заслуженным уважением», — заявил Путин, добавив, что стахановское движение доказало возможность многократного повышения эффективности труда.

Особую благодарность президент выразил шахтерам Кузбасса, на который приходится более половины российской угледобычи, и героическим горнякам Донбасса, работающим в исключительно сложных условиях.

Путин подчеркнул, что верность трудовому братству отражает истинное достоинство человека, а вклад шахтеров остается фундаментом для развития промышленности и экономики страны.