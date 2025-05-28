Путин поздравил российских пограничников с их профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских пограничников с их профессиональным праздником и поблагодарил их за службу Родине, сообщает РИА Новости .

«Особые слова признательности и самые теплые пожелания — ветеранам, всем, кто посвятил свою жизнь защите рубежей Родины», — сказал глава государства.

Путин пожелал пограничникам успеха, счастья и здоровья их семьям.

«Благодарю за честную, верную службу Родине и нашему народу. С праздником!» — отметил президент.

28 мая отмечают профессиональный праздник российские пограничники. С ним поздравляют как младший состав, так и офицеров, ветеранов. Появилась дата в 1994 году.

Россия обладает самыми наиболее протяженными границами в мире. Она соседствует с 18 государствами. Ни у одной страны нет столь большого количества стран «под боком». Каждый день границы родины защищают пограничники.