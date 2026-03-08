Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Президент России Владимир Пути поздравил россиянок с Международным женским днем, он пожелал им счастья и благополучия, сообщается на сайте «Кремля».

«Отдельно хочу сегодня поздравить женщин, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции, работают в очень непростых условиях на Донбассе и в Новороссии, в наших приграничных регионах. Везде вы проявляете смелость и мужество, самоотверженность и силу духа. Искренне и сердечно благодарю вас», — отметил он.

Глава государства отметил, что женщинам подвластно все, представительницы прекрасного пола умеют творить и созидать, «сочетать стойкость и нежность».

8 марта в РФ, как и во многих других странах мира, отмечают Международный женский день. Он посвящен прекрасному полу.

Праздник проводится не просто в честь женщин. Во время него чествуют великие достижения представительниц красивого пола в экономической, политической, социальной сферах.

Когда праздник только появился, он проводился, чтобы утвердить равенство женщин и мужчин. Со временем такая задача у него пропала. Современное 8 Марта — день женской красоты, мудрости и весны.

