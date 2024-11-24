Путин поздравил режиссера Кустурицу с 70-летием

сегодня в 02:26

Президент России Владимир Путин поздравил сербского актера и режиссера Эмира Кустурицу с 70-летием, пишет RT .

Поздравление с юбилеем артиста от имени главы российского государства зачитала советник посольства России в Сербии Наталья Клищенкова во время фестиваля документальных фильмов «RT-ДОК: Время наших героев».

Российский президент особо отметил активную общественную позицию Кустурицы, пожелал юбиляру здоровья, вдохновения и новых успехов.

Кустурица — режиссер, актер, музыкант. Обладатель двух высших наград Каннского кинофестиваля и лидер группы The No Smoking Orchestra.