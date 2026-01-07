Путин поздравил православных христиан с Рождеством

«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым», — поздравил он православных христиан.

Путин отметил, что Русская православная церковь внесла особый вклад в сплочение жителей страны.

«С чувством глубокого удовлетворения отмечу огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи», — подчеркнул он.

7 января православные россияне отмечают Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Праздник является одним из главных среди христианских. Он — государственный в примерно 100 странах мира.

В ночь с 6 на 7 января в православных храмах проводятся рождественские богослужения. Рядом с ними размещаются вертепы с фигурками Святого Семейства, ангелов, животных и трех волхвов.

Верующие посещают торжественные богослужения. Потом собираются за рождественским столом. На нем присутствуют как постные, так и мясные блюда. Нередко едят выпечку, пироги.

Важно в этот день употребить не менее одной ложки сочива. Считается, что в таком случае жизнь будет здоровой и благополучной.

