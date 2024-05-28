Путин поздравил пограничников с их профессиональным праздником

Российский президент Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов, гражданский персонал погранслужбы ФСБ РФ с Днем пограничника. Его слова опубликовал Кремль .

Глава государства назвал праздник символом памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей Отчизны.

«Ваш профессиональный праздник широко отмечается в нашей стране, является символом народной памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей Отчизны на всех этапах нашей тысячелетней истории — от становления древнерусской государственности до сегодняшних дней», — сказал Путин.

Также президент поблагодарил сотрудников за верность долгу и добросовестную службу в интересах родной страны. Пограничники, по словам Путина, действуют профессионально и самоотверженно. Их героизм во время Великой Отечественной войны остается примером стойкости и несгибаемой воли.