сегодня в 17:13

Президент России Владимир Путин поздравил педагогов РФ с грядущим Днем учителя. Он отметил, что педагоги, которые преданы собственному делу, народу, государству, во все времена вели страну вперед, сообщает пресс-служба Кремля.

Учителя были нравственным маяком для разных поколений. Они растили достойных учеников, подчеркнул Путин.

Те, в свою очередь, побеждали. Также они добивались больших результатов в искусстве, науке и спорте, добавил лидер РФ.

Еще президент России обратился к учителям. Он сказал, что те продолжают традиции педагогики страны.

«Без всякого преувеличения, сохраняете цивилизационную уникальность нашей страны, ее суверенитет, прочные позиции в сложном, быстро меняющемся мире», — подчеркнул Путин.

