Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

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Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, отметив их созидательный вклад в развитие России, сообщается на сайте Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ).

«Самого искреннего уважения заслуживает огромный созидательный вклад мусульманских организаций в развитие общественной, культурной жизни страны, в реализацию востребованных благотворительных, образовательных, просветительских, патриотических проектов и инициатив», — отметил он.

Также президент страны подчеркнул, что мусульмане оказывают действенную помощь участникам и ветеранам спецоперации, их родным и близким.

Ураза-байрам — один из главных праздников для мусульман, которым завершается священный месяц Рамадан.

Ураза-байрам — день, который завершает священный месяц Рамадан. История и поста, и Ураза-байрама восходит к 624 году, когда пророк Мухаммед получил откровения от Аллаха и людям была ниспослана священная книга Коран. В арабском мире Ураза-байрам имеет название Ид-аль-Фитр, что можно перевести как «праздник разговения».