Путин посмертно наградил орденом Мужества сотрудника аэропорта Внуково
Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества сотрудника аэропорта Внуково Валентина Николаенкова, соответствующий приказ разместили 8 июля, сообщается на портале правовых актов.
Николаенков был директором центра управления и координации в аэропорте Внуково. Он погиб при попытке обезвредить террориста в «Крокус Сити Холле». Его застрелили.
Террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта. Боевики расстреливали людей, пришедших на выступление группы «Пикник», и подожгли помещение.
В результате атаки погибли 145 человек. В память о жертвах будет создан мемориал.