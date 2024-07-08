Путин посмертно наградил орденом Мужества сотрудника аэропорта Внуково

сегодня в 20:28

Николаенков был директором центра управления и координации в аэропорте Внуково. Он погиб при попытке обезвредить террориста в «Крокус Сити Холле». Его застрелили.

Террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта. Боевики расстреливали людей, пришедших на выступление группы «Пикник», и подожгли помещение.

В результате атаки погибли 145 человек. В память о жертвах будет создан мемориал.