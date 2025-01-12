Путин поручил не ослаблять прокурорский надзор за ситуацией в ОПК

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня работника прокуратуры отметил необходимость продолжения системного прокурорского надзора за ситуацией в ОПК, в том числе за плановыми поставками в войска вооружений и техники, сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что за последнее время прокурорами многое сделано для усиления надзора за ситуацией в оборонно-промышленном комплексе.

«Прошу и дальше вести работу в этой сфере», — добавил он.

Этот праздник отмечается каждый год, начиная с 1996 года. 12 января 1722 года указом Петра I был учрежден пост Генерал-прокурора при Сенате. Император с помощью создания прокуратуры стремился «уничтожить и ослабить зло», восстановив правосудие. Первый прокурором стал Павел Иванович Ягужинский.

Много лет прокуратура является одним из немногих органов, куда граждане могут обратиться с любыми проблемами. Главное в ее работе — правозащитная функция. В эту дату наиболее отличившиеся сотрудники получают награды и ценные подарки.