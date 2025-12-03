Путин поприветствовал участников форума #МЫВМЕСТЕ-2025

«Я искренне, от души приветствую всех участников и гостей форума #МЫВМЕСТЕ», — сказал глава государства.

Он напомнил, что движение возникло 5 лет назад, когда весь мир боролся с пандемией Covid-19. Тогда люди начали помогать тем, кто особо нуждался в поддержке. Некоторые сами умерли, спасая других.

По его словам, у волонтерской деятельности нет границ, а людей объединяет доброе сердце. В стране число волонтеров выросло с 10% до 32%. С начала СВО 630 тыс. добровольцев подключились к работе по поддержке участников спецоперации и их семей.

Путин подчеркнул важность работы волонтеров с людьми с ограниченными возможностями здоровья. По этой линии работы возникает много вопросов. Поэтому глава государства поблагодарил добровольцев за их труд и помощь конкретным людям.

Президент наградил победителя премии «Волонтер года». Им стала Анна Плужникова. Несмотря на III группу инвалидности, Плужникова приняла участие в волонтерской миссии по ликвидации последствий экокатастрофы в Анапе, организуя питание для спасателей и добровольцев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.