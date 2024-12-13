Путин помиловал четырех осужденных женщин из Курской области

Президент России Владимир Путин помиловал четырех осужденных женщин из Курска и области. Все помилованные были осуждены условно, сообщается на сайте УФСИН РФ по Курской области.

Женщины были признаны виновными за преступления небольшой или средней тяжести.

У всех женщин есть дети до 18 лет, одна из помилованных является инвалидом первой группы. Кроме того, у них есть положительные характеристики, они в полном объеме погасили причиненный ущерб.

Решение о помиловании осужденных принимает российский президент. При рассмотрении ходатайства по данному вопросу придают значение характеру и уровню общественной опасности преступления, поведению осужденного, сроку отбытого наказания, возмещению ущерба, возрасту и т. д.

Последнее помилование в Курске было в 2011 году. Тогда тоже были помилованы женщины.