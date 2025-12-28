Путин подписал закон о домовых чатах в мессенджере МAX

Глава государства Владимир Путин подписал закон, по которому УК, ресурсоснабжающие организации и регоператоры по ТКО будут взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов (МКД) через домовые чаты на платформе МАХ, сообщает РИА Новости .

В документе отмечено, что решение общего собрания собственников МКД об избрании членов совета дома оформляется протоколом по требованиям, которые установил Минстрой, и подписывается в том числе выбранными членами совета. Порядок и сроки оформления актов приемки услуг и работ по содержанию и текущему ремонту также устанавливаются министерством.

Общее собрание собственников помещений может принять решение об осуществлении председателем совета МКД полномочий вместе с членами совета.

Кроме того, по закону предусматривается замена квалификационного экзамена для глав УК на независимую оценку квалификации.

