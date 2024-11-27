Путин подписал указ об установлении Дня морской пехоты 27 ноября

сегодня в 10:33

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым устанавливается День морской пехоты. Он теперь будет отмечаться 27 ноября.

Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Морская пехота — это род береговых войск. Бойцы готовятся для сражений в морских десантах, обороны военно-морских баз, важных участков побережья и береговых объектов. В десантных операциях морские пехотинцы могут действовать сами, чтобы захватить пункты базирования военно-морских сил противника, портов, островов, участков побережья.

На вооружении российской морской пехоты поставлены плавающая боевая техника, переносные противотанковые и зенитные комплексы и автоматическое стрелковое оружие.