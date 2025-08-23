Путин поддержал инициативу о региональном маткапитале в Нижнем Новгороде

Об этом стало известно в ходе рабочей поездки главы государства в Саров, где он провёл встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Новая система поддержки семей предполагает ежемесячные выплаты в течение трёх лет: 10 тысяч рублей за первого ребёнка, 20 тысяч — за второго и 30 тысяч — за третьего. Как отметил Никитин, при рождении погодков семья может получать до 60 тысяч рублей ежемесячно, что соответствует средней зарплате в регионе.

«Хорошая идея», — отреагировал Путин на предложение губернатора.