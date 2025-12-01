Путин поблагодарил сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и ГУСП

Фото - © Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта/Медиасток.рф

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов отечественных спецслужб с Днем работника органов государственной безопасности, который отмечается 20 декабря, сообщает официальный сайт Кремля.

В своем обращении глава государства отметил, что нынешнее поколение сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы охраны (ФСО) и Главного управления специальных программ достойно продолжает дело своих предшественников.

«Хочу поблагодарить руководство и личный состав отечественных спецслужб за четкую и слаженную работу в любой, самой сложной обстановке, за выверенные и решительные действия при отражении внешних и внутренних угроз», — заявил Путин.

Он особо поблагодарил тех сотрудников, которые в настоящее время выполняют задачи в рамках специальной военной операции по защите прав и свобод граждан, а также интересов государства. П

Профессиональный праздник «чекистов» традиционно отмечается 20 декабря — в этот день в 1917 году была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) под руководством Феликса Дзержинского.

