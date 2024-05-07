Депутат Мособлдумы, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Олег Жолобов после инаугурации Владимира Путина заявил, что только при нем Россия начала возвращать исторически принадлежавшие ей территории. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

По словам Жолобова, Владимир Путин находится во главе государственной власти более двух десятков лет и на протяжении всего срока пользуется широчайшей поддержкой россиян.

«На выборах этого года более 76 млн избирателей проголосовали за него. Это цифры стали абсолютным рекордом на президентских выборах в современной России. Путин — первый лидер государства, при котором наша страна стала возвращать исторически принадлежавшие ей земли. Сначала Крым и Севастополь вернулись в родную гавань. Потом Донбасс, Херсонская и Запорожская области. Под защитой находятся Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия. Президент России Владимир Путин смог спасти наше государство от развала и нищеты, восстановить и приумножить социальное, экономическое развитие», — сказал Жолобов.

Среди достижений России депутат также назвал Крымский мост, расширение БАМа, новый космодром и новые аэропорты, Олимпиада в Сочи, Чемпионат мира по футболу, успешная военная операция в Сирии. Кроме того, газопроводов построено больше, чем в СССР. Список подобных успешнейших проектов можно продолжать долго.

«Путин доказал свою надежность, порядочность и преданность стране. Владимир Путин безоговорочный лидер нации», — заключил Жолобов.

Инаугурация президента состоялась 7 мая. Путин вступил в пятый президентский срок, который продлится шесть лет — до 2030 года.