Путин передал поздравления москвичам с 878-летием столицы

сегодня в 15:12

Президент РФ Владимир Путин от всей души поздравил жителей Москвы с 878-м днем города. Он обратился к людям в концертном зале «Зарядье», сообщает РИА Новости .

Путин добавил, что российская столица находится на втором месте среди наиболее крупных городских экономик мира. Мегаполис формирует основу для будущих успехов РФ на десятилетия.

День города в Москве празднуют 13 и 14 сентября. Столица России отмечает годовщину — 878 лет.

В рамках празднования пройдут около 150 мероприятий. Среди них будут концерты, спортивные соревнования, конкурсы, а также мастер-классы и фестивали.