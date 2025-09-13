Путин передал поздравления москвичам с 878-летием столицы
Президент РФ Владимир Путин от всей души поздравил жителей Москвы с 878-м днем города. Он обратился к людям в концертном зале «Зарядье», сообщает РИА Новости.
Путин добавил, что российская столица находится на втором месте среди наиболее крупных городских экономик мира. Мегаполис формирует основу для будущих успехов РФ на десятилетия.
День города в Москве празднуют 13 и 14 сентября. Столица России отмечает годовщину — 878 лет.
В рамках празднования пройдут около 150 мероприятий. Среди них будут концерты, спортивные соревнования, конкурсы, а также мастер-классы и фестивали.