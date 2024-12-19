Путин ответил анекдотом на вопрос журналиста о глобальном потеплении
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Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил шуткой на вопрос журналиста об угрозе глобального потепления. Глава государства считает, что стране стоит акцентировать внимание на собственных береговых территориях.
«Уж не знаю, говорить или нет, но расскажу. Знаете анекдот про то, как семья за столом сидит, и маленький мальчик кроссворд разгадывает? Он им говорит: назовите слово из трех букв. Мама ему „бум!“ — ложкой в лоб. Он такой: за что? Это же дом?! А папа ей „бум!“ ложкой и говорит: о доме надо думать!», — ответил Путин во время ежегодной прямой линии.
Глава государства добавил, что угроза действительно серьезная. Но России в первую очередь важно заботиться о безопасности своих прибрежных территорий.
19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.