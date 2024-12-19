Путин ответил анекдотом на вопрос журналиста о глобальном потеплении

«Уж не знаю, говорить или нет, но расскажу. Знаете анекдот про то, как семья за столом сидит, и маленький мальчик кроссворд разгадывает? Он им говорит: назовите слово из трех букв. Мама ему „бум!“ — ложкой в лоб. Он такой: за что? Это же дом?! А папа ей „бум!“ ложкой и говорит: о доме надо думать!», — ответил Путин во время ежегодной прямой линии.

Глава государства добавил, что угроза действительно серьезная. Но России в первую очередь важно заботиться о безопасности своих прибрежных территорий.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.