Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великую Отечественную войну

Президент РФ Владимир Путин в ходе торжественной речи на параде Победы объявил минуту молчания в память о погибших в Великую Отечественную войну.

Президент принимает парад Победы с центральной трибуны на Красной площади. По традиции на парад приглашены ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны. В параде участвуют более девяти тысяч человек и 70 единиц техники.

«Склоняем голову перед ушедшими от нас ветеранами, перед боевыми товарищами, павшими в бою с нацизмом», — заявил президент.

Глава государства отметил, что первые годы Великой Отечественной войны СССР сражался один на один с нацизмом, тогда как на Гитлера работала вся Европа.

При этом глава государства подчеркнул, что РФ никогда не принижала заслуги союзников во Второй мировой войне. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения.