Путин объявил 2026-й годом Единства народов России

сегодня в 16:02

Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что 2026-й объявлен годом Единства народов России. Об этом глава государства рассказал во время выступления на заседании Государственного совета РФ, которому исполнилось 25 лет, сообщается на сайте Кремля .

Вопросы, о которых говорят на этих встречах, важны для государства и граждан. Путин пожелал членам Госсовета здоровья, энергии, необходимой для решения задач.

Во время заседания обсудят подготовку кадров для российской экономики. Вопросы затрагивают почти все регионы и отрасли.

Кадровые вопросы, по словам Путина, главные на нынешний день. Также они фундаментальные для развития государства.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.