Путин объяснил, как запуск СКИФа поможет удержать молодых ученых в России

Создание и запуск крупных научных установок мирового уровня, таких как Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), является одним из ключевых инструментов для удержания молодых ученых в стране, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что идея строительства СКИФа возникла еще в 2018 году во время заседания Совета по науке при президенте, которое проходило в Новосибирске по инициативе Сибирского отделения РАН и Института ядерной физики.

«Коллеги тогда поставили вопрос о необходимости создания этой установки, ускорителя. Были определенные задержки, в том числе связанные с санкциями, но нам удалось завершить эту работу. Это безусловный успех», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что проект был реализован на полностью российской технологической базе, несмотря на сложные экономические условия и внешние ограничения. Запуск СКИФа запланирован на следующий год. Наличие современных исследовательских центров с уникальным оборудованием напрямую влияет на привлекательность научной карьеры для молодых специалистов. Такие объекты дают возможность проводить передовые исследования внутри страны, не уезжая за рубеж.

Президент поздравил всех участников проекта и будущих сотрудников СКИФа, подчеркнув, что подобные инициативы формируют среду, в которой талантливые ученые видят перспективу профессионального роста в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.