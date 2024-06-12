Путин о молодых командирах: вызывают чувство надеги

Глава государства Владимир Путин прокомментировал свою встречу с командирами и руководством Минобороны, сообщает «Царьград» .

Он подчеркнул, что все военные взрослые и серьезные.

«Вызывают чувство надеги», — добавил Путин.

Как уточнил президент, командиры достаточно молоды по возрасту, но это не мешает им быть профессионалами. Путин признался, что после встречи с бойцами у него остались положительные впечатления.

Президент провел мероприятие с участием министра обороны РФ Андрея Белоусова, начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих округами. Встреча прошла 11 июня.