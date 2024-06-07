Путин: нет никакой необходимости проводить мобилизацию

сегодня в 18:13

В настоящий момент нет никакой необходимости проводить в России дополнительную мобилизацию, сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ–24.

По его словам, свыше 300 тыс. человек пришли в военкоматы и заключили контракт в 2023 году. А в текущем году — уже свыше 160 тыс. добровольцев подписали контракт с Минобороны, отметил президент.

Президент отметил, что в стране люди «добровольно Родину защищать идут».

Путин заявил, что конфликт можно закончить быстрее, но «жизни российских военнослужащих важнее».