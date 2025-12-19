Путин не собирает материал для мемуаров

Путин о мемуарах: пусть люди дают оценку мне и моей работе

Президент России Владимир Путин заявил, что не собирает материалы для мемуаров по примеру многих мировых лидеров.

«Я считаю, что нужно просто работать. В мемуарах даются оценки прежде всего самому себе. Пускай люди, если посчитают возможным, дадут оценки моей работе и работе моей команды», — сказал Путин.

Он также отметил, что не может рассказывать о личных успехах, так как они не отделены от успехов страны.

В пятницу в эфире федеральных телеканалов идет программа «Итоги года» с Путиным. Разговор с президентом проходит в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции.

