Путин назначил главой Ленинградского военокруга генерала Лапина, бравшего Лисичанск

В феврале 2024 года глава государства реформировал Западный военный округ. Вместо него были созданы Московский и Ленинградский военный округа.

В 2022 году генерал Лапин возглавлял группировку войск «Центр». В июне того же года Минобороны РФ сообщало, что соединения и воинские части под руководством военачальника участвовали в освобождении Лисичанска (Северодонецкий район ЛНР). В июле 2022 года президент наградил генерала Лапина званием Героя России.