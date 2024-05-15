Путин назначил главой Ленинградского военокруга генерала Лапина, бравшего Лисичанск
Генерал Лапин назначен главой Ленинградского военного округа
Генерал-полковник Александр Лапин назначен главой Ленинградского военного округа. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на публикацию Кремля.
В феврале 2024 года глава государства реформировал Западный военный округ. Вместо него были созданы Московский и Ленинградский военный округа.
В 2022 году генерал Лапин возглавлял группировку войск «Центр». В июне того же года Минобороны РФ сообщало, что соединения и воинские части под руководством военачальника участвовали в освобождении Лисичанска (Северодонецкий район ЛНР). В июле 2022 года президент наградил генерала Лапина званием Героя России.