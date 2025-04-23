Путин наградил иркутского фельдшера, зарезанного пациентом-вахтовиком

Президент России Владимир Путин посмертно наградил фельдшера скорой помощи из Иркутской области Александра Печелатова. Ранее медик погиб от рук вахтовика, которого он решил госпитализировать, сообщает RT со ссылкой на официальный портал опубликования правовых актов.

Покойный врач удостоился медали Луки Крымского, вручаемой за заслуги в здравоохранении.

«Наградить медалью Луки Крымского Печелатова Александра Вячеславовича… (посмертно)», — говорится в указе.

По данным СМИ, фельдшер Печелатов погиб ночью 22 ноября 2024 года после выезда на вызов в один из вахтовых поселков. Там врач осмотрел нетрезвого пациента и решил госпитализировать его, но по пути вахтовик стал проявлять агрессию. Фельдшер пытался успокоить рабочего, однако тот вонзил ему нож в грудь и сбежал.

Печелатов умер еще до приезда в больницу. Подозреваемого в убийстве фельдшера задержали и поместили под арест.