сегодня в 10:43

Путин: мы помним уроки Второй мировой войны, не согласимся с оправданием палачей

В России помнят уроки Второй мировой войны и никогда на согласятся с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей, сообщил президент России Владимир Путин.

«Наш долг отстаивать честь бойцов и командиров Красной Армии. Великий подвиг представителей разных национальностей, которые навсегда останется в мировой истории русскими солдатами», — сказал Путин на параде Победы.

Глава государства добавил, что Россия всегда будет стоять на пути фашизма, русофобии и антисемитизима.

Он подчеркнул, что россияне поддерживают участников спецоперации, гордится их смелостью и решительностью.

Парад Победы начался на Красной площади столицы в 10 часов. Открыли его вносом Знамени Победы. На трибунах собрались представители власти РФ, зарубежные гости, ветераны ВОВ. Торжественную речь произнес президент РФ Владимир Путин, принял парад министр обороны РФ Андрей Белоусов.

В параде принимает участие более 11,5 тыс. военных ВС РФ, ФСБ, Росгвардии, зарубежных армий и т. д.