Путин: мы единый и великий народ, вместе преодолеем все преграды

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что россияне — единый и великий народ, и вместе получится преодолеть все преграды.

«Мы единый и великий народ, и вместе преодолеем все преграды. Воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим», — сказал Путин в Кремле на торжественной церемонии вступления в должность президента Российской Федерации.

Президент назвал ключевым приоритетом для России народосбережение, сохранение вековых ценностей и традиций.

Путин официально вступил в должность Президента России. Это его пятый срок на этом посту.

Он принес присягу, о его вступлении в должность объявил глава Конституционного суда Валерий Зорькин.

На торжественной церемонии в Кремле присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и другие. Кроме того, были приглашены участники СВО, духовные лидеры, известные артисты и общественные деятели.