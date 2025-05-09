Путин лично поприветствовал командиров расчетов после парада Победы в Москве

Глава государства Владимир Путин в сопровождении главы Минобороны РФ Андрея Белоусова после окончания парада Победы лично поприветствовал командиров российских и иностранных парадных расчетов на Красной площади в Москве.

На главной площади страны завершился праздничный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Парад закрыла авиационная часть — над Красной площадью пролетели пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» в составе самолетов Су-30 и МиГ-29.

В мероприятии приняли участие более 11 тыс. военных, около 1,5 тыс. из них — бойцы СВО. Также торжественным маршем по Красной площади прошли парадные расчеты 13 иностранных государств — Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и других.

На трибунах за парадом наблюдали президент РФ Владимир Путин и зарубежные гости, ветераны ВОВ, участники СВО, журналисты и приглашенные гости.