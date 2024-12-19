Путин: когда все спокойно, скучно

Когда ничего не происходит, скучно, сообщил президент России Владимир Путин.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.

«Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно — нам скучно. Застой. Хочется движухи!» — сказал президент.

По его словам, как только начинается «движуха», все начинает «свистеть у виска».

«И секунды, и пули, к сожалению, сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас-ужас. Ну, ужас. Ну, не ужас-ужас-ужас», — добавил Путин.