Путин изменил правила проверки сделок с жильем

Президент России Владимир Путин утвердил изменения в законодательство, которые дают Росфинмониторингу право самостоятельно определять порог суммы для обязательного контроля сделок с недвижимостью. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов, пишет «Царьград» .

Ранее в законе о противодействии легализации преступных доходов действовала норма: проверке подлежали все операции с недвижимым имуществом на сумму от 5 миллионов рублей. Теперь же фиксированная цифра отменяется.

Согласно новому закону, порог будет устанавливать уполномоченный орган (Росфинмониторинг). При этом в документе прописано, что соответствующий лимит не может быть ниже текущих 5 миллионов рублей. Росфинмониторинг также сможет устанавливать разные лимиты для различных типов организаций.

Большая часть положений закона вступила в силу немедленно — в день публикации. Некоторые нормы заработают спустя 10 дней после официальной публикации закона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.