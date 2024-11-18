Путаница в мыслях и сбои в технике: астролог рассказал о ретроградном Меркурии

Астролог Борис Зак заявил, что с 28 ноября по 15 декабря Меркурий начнет движение вспять: в это время у людей будут путаться мысли, а техника начнет давать сбой, сообщает Общественное Телевидение России .

«Ретроградный Меркурий вносит изменения и помехи в нашу речь и мыслительные процессы. Речь начинает путаться, мы запинаемся, неправильно что-то пишем и неправильно что-то говорим», — сказал астролог.

Однако, по его словам, некоторые ощущают его влияние уже сейчас, поэтому следует быть осторожными.

Однако иногда ретроградный Меркурий приносит не только неприятности. Этот период лучше посвятить анализу прошедших событий, не предпринимать никаких активных действий — например, можно пройти давно купленные курсы или просто посвятить время любому обучению. Также в это время полезно работать с психологом и в целом обратить внимание на свою внутреннюю жизнь, добавил астролог.