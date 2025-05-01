Путь к Победе: в Подмосковье стартует квест «На линии памяти»

В честь 80-летия Великой Победы и Года защитника Отечества Министерство образования Московской области запускает исторический квест «На линии памяти». Проект пройдет с 1 по 8 мая в Telegram-канале «Образование Подмосковья».

В течение восьми дней участников ждут испытания, погружающие их в ключевые события Великой Отечественной войны: от напряжённых первых дней эвакуации до триумфального Парада Победы на Красной площади, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

«Исторический квест „На линии памяти“ — это важный проект, который мы подготовили специально к 80-летию Великой Победы. Наша цель — еще раз напомнить жителям Подмосковья о подвиге нашего народа и подчеркнуть важность знания отечественной истории», — поделилась министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

«Каждый день участников будут ждать интересные и познавательные задания, позволяющие окунуться в атмосферу тех героических лет и испытать себя в роли ученика военного времени, фронтового фотокорреспондента или связиста», — добавила министр.

Сохраняя память, проявляя уважение и передавая знание истории, мы бережем великое наследие нашей страны.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.