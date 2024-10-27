Пустырь в Мытищах превратили в современный детский сквер

Благоустроенным сквером с детской игровой площадкой стала некогда пустующая территория вдоль улицы Воронина в Мытищах. Работы здесь прошли при поддержке министерства благоустройства Московской области, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Долгое время стоял выбор судьбы участка земли рядом с домом № 6 по улице Воронина, но в итоге совместно с жителями было принято решение — обустроить здесь детский сквер. На сегодняшний день все работы завершены. Построена новая игровая площадка, организованы пешеходные дорожки, установлено новое освещение. Сквер оборудован средствами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион».

Яркие цвета малых архитектурных форм привлекают даже в тоскливую погоду, а ближе к весне здесь проведут еще и дополнительные работы по озеленению территории. Воронинский сквер точно станет одним из любимых мест отдыха для жителей соседних домов и гостей нашего города.

В день открытия здесь состоялся праздничный концерт для ребятишек из местных дворов, школ и детских садов.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.