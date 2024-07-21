сегодня в 15:08

Пустующие рестораны в Турции пошли на скидки в пик сезона

Туристический сектор Турции вынужден пойти на скидки, поскольку не получает ожидаемого движения в пик сезона. Также большие скидки предоставляют рестораны, сообщает РИА Новости.

По данным газеты Sabah, некоторые рестораны на популярных курортах, таких как Чешме-Бодрум, отменили плату за входное обслуживание. В других же кафе объявили скидки около 10-20%.

Председатель совета директоров Торговой палаты Бодрума, Махмут Сердар Кочадон отметил, что в районе можно найти рестораны разных категорий. Среди них есть кафе класса люкс, среднего и низкого сегмента.

«Роскошные рестораны с такими завышенными ценами переполнены. У них другая клиентура», — добавил он.

По словам Кочадона, в ресторанах среднего и нижнего сегмента снизился поток клиентов.