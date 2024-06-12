Для жителей Королева в День России выступил оркестр Губернского драматического театра

В Центральном городском парке космической столицы России в честь Дня России выступил оркестр Губернского драматического театра, который исполнил классические произведения из военных фильмов.

«Знать историю нашей Родины, чтить её великих предков и жить достойно — долг каждого из нас. Сегодня наш Центральный городской парк посетило много жителей. Праздник прошел с размахом и пользой. Для гостей играл оркестр Губернского драматического театра. Равнодушных зрителевыне было», — поделился директор Центрального городского парка в Королеве Дмитрий Гудков.

Концерт проходил на арт-веранде городского парка. Несмотря на надвигающуюся непогоду, жителям и артистам ничего не грозило. Они под надежным навесом смогли порадовать друг друга музыкой и бурными аплодисментами. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России.

«Московская область — неотъемлемая часть нашей великой Родины! У нас реализуется множество масштабных проектов — строим дороги, обновляем транспорт, развиваем промышленность, благоустраиваем города, улучшаем образование, здрав. Но главное богатство Подмосковья — это его люди. Талантливые, неравнодушные, отзывчивые — вы настоящая гордость. И всех нас объединяет любовь к нашей стране. Сегодня, как никогда, важно быть вместе, поддерживать друг друга и объединяться ради общей цели», — отметил Андрей Воробьев.