Пусть приходят и помогают: Беглов о критике новогоднего оформления Петербурга

сегодня в 16:04

Беглов: Петербург к Новому году украсили хорошо

Губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову рассказали, что некоторые пользователи Сети критикуют новогоднее оформление Северной столицы. Он отметил, что «критиковать всегда легко, делать — сложнее».

Корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев рассказал Беглову о появившемся в соцсетях тренде, когда жители выступают с критикой новогодних украшений российских городов. Не обошли они стороной и Петербург.

По словам Беглова, он впервые услышал о том, что город «плохо украсили».

«Украсили хорошо, как полагается, со своим петербургским характером», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что в Северной столице самая большая новогодняя елка. Ее высота — 30 метров.

При этом Беглов заявил, что, если люди чем-то недовольны, то «пусть приходят и помогают тогда», дают предложения по украшению города.

