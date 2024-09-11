«Пусть играют и вырастают»: психолог прокомментировал квадробику

Лектор общества «Знание» и психолог Андрей Зберовский оценил ситуацию на концерте Мии Бойки в Надыме, когда певица спросила у ребенка в маске кошки, считает ли она себя котенком или квадробером, после чего на исполнительницу обрушились негативные комментарии. Специалист же не счел субкультуру столь опасной, как сейчас кажется многим педагогам и родителям, сообщает «ФедералПресс» .

«Участие в этих течениях, веяниях и субкультурах помогает детям и подросткам социализироваться в своем социуме, находить там подобных себе друзей, самовыражаться и повышать самооценку. В конце концов — просто играть и общаться», — сказал специалист.

Зберовский также напомнил о сменяющейся моде на хиппи, панков, рокеров, металлистов, готов, эмо, ролевиков и толкинистов.

По мнению психолога, увлечение квадроберов почти не несет опасностей, помимо небольшого травматизма от беготни на четвереньках.