Пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный отменили

Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5», запланированный на 12 часов, отложен как минимум на сутки, сообщает ТАСС .

Отмена пуска была заявлена в прямой трансляции с космодрома. Причины такого решения не озвучены.

Ранее старт ракеты с разгонным блоком «Орион» был одобрен государственной комиссией. Его планировали провести на космодроме Восточный.

Запуск должен был стать первым для «Ангары» на космодроме Восточный. Ранее такие ракеты стартовали с космодрома Плесецк.