Пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный отменили
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Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5», запланированный на 12 часов, отложен как минимум на сутки, сообщает ТАСС.
Отмена пуска была заявлена в прямой трансляции с космодрома. Причины такого решения не озвучены.
Ранее старт ракеты с разгонным блоком «Орион» был одобрен государственной комиссией. Его планировали провести на космодроме Восточный.
Запуск должен был стать первым для «Ангары» на космодроме Восточный. Ранее такие ракеты стартовали с космодрома Плесецк.