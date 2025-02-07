Пушкинские волонтеры спасают берега Анапы от мазута

Волонтеры Пушкинского округа Подмосковья спасают побережье Анапы после экологической катастрофы, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Делегация волонтеров из городского округа Пушкинский входит в корпус волонтеров Подмосковья.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе рассказала, что в Анапу была направлена первая группа в составе 80 активистов, которые совместно с другими добровольцами займутся ликвидацией последствий масштабного загрязнения.

Планируется, что экомиссия продлится до 15 февраля.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута. Нефть разлилась в двух районах Краснодарского края.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.