Пушкинские волонтеры спасают берега Анапы от мазута
Фото - © Из личного архива волонтеров Городского округа Пушкинский
Волонтеры Пушкинского округа Подмосковья спасают побережье Анапы после экологической катастрофы, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Делегация волонтеров из городского округа Пушкинский входит в корпус волонтеров Подмосковья.
Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе рассказала, что в Анапу была направлена первая группа в составе 80 активистов, которые совместно с другими добровольцами займутся ликвидацией последствий масштабного загрязнения.
Планируется, что экомиссия продлится до 15 февраля.
15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута. Нефть разлилась в двух районах Краснодарского края.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.