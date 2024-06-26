Пушкинские студенты могут пройти практику в МФЦ

МФЦ городского округа Пушкинский приняли на практику студентов Российского государственного университета туризма и сервиса. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мы на постоянной основе сотрудничаем с вузами. Ведь для будущих специалистов это отличная возможность получить необходимые знания в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг и закрепить теорию на практике», — поделилась директор МФЦ городского округа Пушкинский Ирина Левченко.

Студенты проходят производственную практику во всех офисах МФЦ городского округа Пушкинский. Самое популярное направление для прохождения практики — «Право и организация социального обеспечения». За каждым из практикантов закреплен наставник, который помогает при необходимости, а также контролирует, как подопечный справляется с поставленными задачами.

В МФЦ Пушкино организована возможность прохождения учебных и производственных практик для студентов образовательных учреждений, реализующих программы высшего профессионального образования и осуществляющих подготовку высококвалифицированных специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.