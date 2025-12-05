Пушки Петропавловки временно сменили позицию из-за реставрации

Традиционный полуденный выстрел в Петропавловской крепости временно будет производиться с Государева бастиона из-за реставрационных работ на гранитном фасаде Нарышкина бастиона, сообщает ТАСС .

5 декабря прозвучат одновременно четыре залпа — два с исторической позиции и два с новой, после чего орудия Д-30 отправятся на техническое обслуживание.

В честь события на Государевом бастионе пройдет марш знаменной группы и взвода Почетного караула Михайловской военной артиллерийской академии, которая курирует церемонию. Для новых орудий ЗИС-3 сооружены специальные деревянные барбеты.

После завершения реставрации в 2026 году традиция вернется на Нарышкин бастион, откуда пушки оповещают город о полудне с XVIII века.

